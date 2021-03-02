ОАО «Банк развития Республики Беларусь» объявил конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству, в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм с оказанием государственной поддержки кредитополучателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.

Условия финансирования следующие:

размер кредита – не более 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту;

срок кредитования – не более 15 лет;

годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ;

отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию;

рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.

Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в размере 25% от стоимости капитальных затрат без НДС по проекту с их направлением на погашение кредита Банка развития, в том числе 15% от стоимости капитальных затрат без НДС – единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию, 10% от стоимости капитальных затрат без НДС – единовременно по факту выхода МТФ на проектную мощность.

Конкурсные предложения будут приниматься с 9 марта по 12 мая 2021 г.