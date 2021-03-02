|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
10:00 03.03.2021
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» объявил конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству, в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм с оказанием государственной поддержки кредитополучателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.
Условия финансирования следующие:
размер кредита – не более 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту;
срок кредитования – не более 15 лет;
годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ;
отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию;
рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.
Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в размере 25% от стоимости капитальных затрат без НДС по проекту с их направлением на погашение кредита Банка развития, в том числе 15% от стоимости капитальных затрат без НДС – единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию, 10% от стоимости капитальных затрат без НДС – единовременно по факту выхода МТФ на проектную мощность.
Конкурсные предложения будут приниматься с 9 марта по 12 мая 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2021
Курсы в банках
на 03.03.2021
Конвертация в банках
на 03.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте