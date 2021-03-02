ОАО «Банк БелВЭБ» внесло изменения в тарифы по операциям с текущими счетами физлиц.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2 марта 2021 года вводится плата за зачисление денежных средств, поступивших по банковскому переводу посредством АИС «Расчет», на текущие (расчетные) банковские счета в белорусских рублях, принадлежащие одному клиенту, при сумме зачисления более 30 тыс. рублей.

Ставка тарифа составит 1% (от суммы превышения за календарный месяц по всем счетам в совокупности).