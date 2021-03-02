После модернизации открылось отделение «Приорбанк» ОАО в центре Минска (ул. Немига, 30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отделение находится в историческом здании. Внутри фокус сделан на самообслуживании: многие задачи можно решить с помощью компьютера или терминала, в случае возникновения сложностей на помощь придет консультант.

Отделение работает по будням с 9:00 до 19:00 часов (кассовые операции до 18:00).