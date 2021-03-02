ОАО «АСБ Беларусбанк» первым на белорусском рынке начало осуществлять прямые международные переводы в долларах США в Китайскую Народную Республику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, деньги переводятся резиденту Китая оперативно, без участия банков-посредников в других странах и, соответственно, без комиссий этих банков.