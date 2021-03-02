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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНВЕСТПЛАТФОРМА БАНКА БЕЛВЭБ ВЫПУСКАЕТ ТОКЕНЫ В ПОДДЕРЖКУ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА
16:28 02.03.2021
На инвестиционной платформе FINSTORE.BY Банка БелВЭБ 1 марта 2021 года началось размещение токенов компании Baimen Import and Export Trade Co.Ltd of Jilin province – крупнейшего оптового экспортера сухой молочной продукции в Китайскую Народную Республику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для покупки на платформе FINSTORE.BY доступен выпуск токенов компании Baimen объемом 500 тысяч долларов США со ставкой дохода 5% годовых и сроком обращения 6 месяцев.
Компания предлагает уникальную схему выплаты дохода – полная сумма процентов зачисляется инвестору в день покупки токена.
Baimen на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с лидерами белорусской молочной отрасли (ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Молочный Мир», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Милкавита», ОАО «Здравушка-милк», ООО «Праймилк» и другими) и поставляет продукцию в такие крупные центры как Шанхай и Тяньцзинь.
Компания Baimen является собственником нескольких контейнерных железнодорожных составов, складов в Шанхае и Пекине, экспортирует в Китай от двух до трех контейнеров продукции ежемесячно.
Доход компании, полученный по итогам 2020 года, составил около 37,4 млн. долларов США в эквиваленте, чистая прибыль – около 2,4 млн. долларов.
Токен Baimen – первый инвестиционный инструмент FINSTORE.BY, связанный с осуществлением экспортных операций. Средства, привлеченные в результате выпуска токенов, компания направит на расширение поставок белорусской молочной продукции на китайский рынок.
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