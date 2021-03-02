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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ПРЕДЛОЖИЛ БИЗНЕСУ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


14:52 02.03.2021

priorbank.by/business/services/maintenance/otkrytie-scheta-business

МИНСК, 2 марта /ЭКОПРЕСС/. Приорбанк запустил дистанционное обслуживание для малого и среднего бизнеса Business Direct.

Заявку на пакет услуг можно оформить на сайте банка, для новых клиентов первые три месяца обслуживание будет бесплатным. При соблюдении условий по остатку денежных средств на счетах не будет абонентской платы и в дальнейшем.

При открытии счета за компанией или ИП закрепляется персональный менеджер, который решит все вопросы клиента, связанные с обслуживанием, без визита в банк. Связаться с ним можно не только по телефону или электронной почте, но и через защищенный чат в мобильном приложении.

Вместе с рублевым счетом можно бесплатно открыть неограниченное число счетов в иностранной валюте и выпустить любое количество корпоративных карточек Visa Platinum Business в белорусских рублях.

Бесплатными будут и платежи в белорусских рублях без ограничения их количества, если годовая выручка компании не превышает 1 миллиона евро. Перечислять зарплату сотрудникам и доход индивидуального предпринимателя можно по сниженной ставке 0,5%.

Приорбанк также предоставит небанковские сервисы. В их число входит seo-продвижение сайта в интернете, консультации юриста и бесплатная курьерская доставка документов и карточек.

«Для нас важно, чтобы наши продукты и сервисы были актуальны и учитывали запросы клиентов. Многие компании перешли на удаленный формат работы, а теперь могут пользоваться еще и дистанционным банковским сервисом. Чтобы дополнительно поддержать бизнес, первые три месяца для новых клиентов обслуживание будет бесплатным», – отметили в Приорбанке.
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