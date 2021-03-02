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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БИЗНЕС-КЛИЕНТАМ НОВУЮ КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ - «ЭКОВАЛЮТНЫЙ ПОМОЩНИК»
13:37 02.03.2021
«ЭкоВалютный помощник» – новая комплексная услуга, которую Белинвестбанк предоставляет бизнес-клиентам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ее рамках при осуществлении валютных операций в системе «Интернет-банкинг» автоматически оформляются сведения о поступлении денежных средств.
Кроме того, клиенты могут получать SMS-сообщения об истечении срока предоставления в банк сведений по валютной операции, а также бесплатную информационно-консультационную поддержку по вопросам валютного регулирования и контроля.
Теперь у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые пользуются каналами дистанционного банковского обслуживания, появилась возможность своевременно, быстро и без особых усилий предоставить в банк сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции на текущие (расчетные) счета, открытые в Белинвестбанке. Напомним, данное требование выполняется в рамках соблюдения норм валютного законодательства.
Для подключения «ЭкоВалютного помощника» нужно в интернет-банкинге в разделе «Онлайн заявки» оформить и направить в банк заявление на подключение услуги, а затем получать письменные консультации.
Кнопка «Оформить» поможет преобразовать письменную консультацию в форму сведений о поступивших денежных средствах по валютной операции. Клиенту останется только отправить эту форму в банк. Таким образом, не придется вручную заполнять специальные формы, вся операция предоставления сведений по валютной операции в банк с «ЭкоВалютным помощником» займет несколько секунд.
Услуга платная, ее стоимость составляет 1,50 (+НДС) белорусских рублей за одну операцию.
Кроме того, теперь клиенты могут получать SMS-сообщения об истечении срока предоставления в банк сведений по валютной операции. Сведения предоставляются в рамках услуги «ONLINE – информирование». При заключении договора на оказание данной услуги текстовые сообщения с напоминанием о необходимости представления в банк информации по валютным операциям поступают на номер мобильного телефона, указанного клиентом. Сообщения поступают в режиме реального времени по заданным в заявлении параметрам: ежедневно в течение 7 рабочих дней после поступления валютных средств и разово от 1 до 7 дней до окончания срока предоставления сведений по валютной операции. Для подключения необходимо в интернет-банкинге в разделе «Услуга ONLINE – информирование» оформить и направить в банк заявление с подпиской «ONLINE – информирование по валютной операции».
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