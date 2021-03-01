БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ «ЦЕПТЕР КЛУБ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:27 02.03.2021 ЗАО «Цептер Банк» с 1 марта года изменило процентную ставку по вновь выдаваемому кредиту «Цептер Клуб» (программа кредитования на 12 месяцев). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время ставка составляет 14,69% годовых.