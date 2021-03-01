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РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ В МИНСКЕ НОВЫЙ БАНКОМАТ

11:16 02.03.2021 ЗАО «РРБ-Банк» установило новый банкомат в Минске (ул. Петра Мстиславца, 12). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оборудование находится в торговой галерее «Пикассо» и работает круглосуточно.