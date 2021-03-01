БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА С ФИЗЛИЦАМИ

09:40 02.03.2021 В ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 марта 2021 года изменился порядок оформления операции открытия физическим лицам текущего (расчетного) счета. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, договор текущего (расчетного) счета заключается посредством подписания сторонами на бумажном носителе заявления о присоединении к договору текущего (расчетного) банковского счета. Договор текущего (расчетного) банковского счета является договором присоединения, его текст размещен на сайте банка.