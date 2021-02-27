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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» СОСТОИТСЯ 30 МАРТА
18:00 01.03.2021
30 марта 2021 года в очной форме состоится очередное годовое общее собрание ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить отчет об итогах работы ЗАО «МТБанк» за 2020 год, а также индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли за 2020 год.
Акционеры изберут новый наблюдательный совет и ревизионную комиссию ЗАО «МТБанк».
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