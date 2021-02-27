БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» СОСТОИТСЯ 30 МАРТА

18:00 01.03.2021 30 марта 2021 года в очной форме состоится очередное годовое общее собрание ЗАО «МТБанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить отчет об итогах работы ЗАО «МТБанк» за 2020 год, а также индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли за 2020 год. Акционеры изберут новый наблюдательный совет и ревизионную комиссию ЗАО «МТБанк».