ЗАО «Идея Банк» закрывает два ЦБУ в регионах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 марта 2021 г. закрывается ЦБУ № 39 в Бобруйске (ул. Минская, 56). Последний день работы с клиентами – 22 марта.

С 26 марта закрывается ЦБУ № 9 в Барановичах (пл. Ленина, 1). Последний день работы с клиентами – 25 марта.