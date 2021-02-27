|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЗНЕС-КАРТ
16:57 01.03.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» предлагает новые возможности использования бизнес-карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, появилась возможность совершать платежи по бизнес-картам и корпоративным карточкам, выпущенным после 11 ноября 2020 года, в личном кабинете владельца бизнес-карты/корпоративной карточки в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн» для физических лиц.
Доступ предоставляется владельцам бизнес-карт/корпоративных карточек, которые подключены к системы «Сбербанк Онлайн» как в WEB, так и в мобильной (iOS, Android).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2021
Курсы в банках
на 01.03.2021
Конвертация в банках
на 01.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте