ОАО «БПС-Сбербанк» предлагает новые возможности использования бизнес-карт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, появилась возможность совершать платежи по бизнес-картам и корпоративным карточкам, выпущенным после 11 ноября 2020 года, в личном кабинете владельца бизнес-карты/корпоративной карточки в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн» для физических лиц.

Доступ предоставляется владельцам бизнес-карт/корпоративных карточек, которые подключены к системы «Сбербанк Онлайн» как в WEB, так и в мобильной (iOS, Android).