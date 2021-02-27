БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ «ВЫГОДНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:30 01.03.2021 Франсабанк» ОАО с 1 марта 2021 г. изменило процентные ставки по кредиту «Выгодный» (овердрафт) для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вновь выдаваемому кредиту «Выгодный» (овердрафт) — 14.69 (СР НБ РБ + 6.94 п.п.).