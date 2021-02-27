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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ


15:57 01.03.2021

ОАО «АСБ «Беларусбанк» с 1 марта 2021 г установило ряд ограничений при совершении операций с использованием платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ограничения вводятся это для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов – держателей платежных карточек банка путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций.

Так, вводится ограничение в размере 3000 белорусских рублей в календарные сутки на проведение следующих расходных операций, совершенных с использованием реквизитов (без физического использования карточки) дебетовых карточек банка:

отправки денежных переводов (исключая переводы между карточками банка одного клиента и на карточки банка «любимых» личных номеров);

оплаты в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС - кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (исключая операции открытия/пополнения online депозитов банка и покупки облигаций).

При этом в банке обращают внимание, что данное ограничение может быть отменено по звонку клиента – владельца счета в Контакт-центр банка или на основании письменного заявления, оформленного клиентом – владельцем счета в учреждении банка.
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