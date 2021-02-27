БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

15:14 01.03.2021 ОАО "Технобанк" с 1 марта 2021 года изменяет условия кредитования физических лиц. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке. С более подробной информацией о кредитных продуктах ОАО "Технобанк" можно ознакомиться в следующих разделах сайта: потребительские кредиты, кредитная карточка "НКЛ", кредит "На рефинансирование", автокредит "Поехали".