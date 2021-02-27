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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА ПЛАТФОРМУ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 14 МАРТА БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА
14:51 01.03.2021
На платформу Процессингового центра ОАО «БПС-Сбербанк» (ПЦ) 14 марта 2021 года будут переведены отдельные текущие счета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будет осуществлена процедура автоматической миграции (перевода) текущих (расчетных) счетов, к которым установлены лимиты овердрафта (в том числе с задолженностью по овердрафтным кредитам), на обслуживание в рамках ПЦ с сохранением реквизитов счетов и условий соглашений о предоставлении овердрафтных кредитов.
При автоматической миграции счетов карточки следующих категорий будут аннулированы (указаны первые шесть цифр номера карточки): Visa Electron (413856, 408345); Visa Classic (431836, 408344); Visa Gold (431837); Visa Virtuon (431838); Visa Platinum (437449); Visa Infinite (457434); Visa Rewards (431803).
Взамен аннулированных карточек клиентам будут выпущены карточки без комиссионного вознаграждения.
Для клиентов, участвующих в программе «Белавиа-Лидер», программа будет подключена на тех же условиях на новую либо действующую карту Visa Gold по желанию клиента без взимания комиссии.
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