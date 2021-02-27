На платформу Процессингового центра ОАО «БПС-Сбербанк» (ПЦ) 14 марта 2021 года будут переведены отдельные текущие счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будет осуществлена процедура автоматической миграции (перевода) текущих (расчетных) счетов, к которым установлены лимиты овердрафта (в том числе с задолженностью по овердрафтным кредитам), на обслуживание в рамках ПЦ с сохранением реквизитов счетов и условий соглашений о предоставлении овердрафтных кредитов.

При автоматической миграции счетов карточки следующих категорий будут аннулированы (указаны первые шесть цифр номера карточки): Visa Electron (413856, 408345); Visa Classic (431836, 408344); Visa Gold (431837); Visa Virtuon (431838); Visa Platinum (437449); Visa Infinite (457434); Visa Rewards (431803).

Взамен аннулированных карточек клиентам будут выпущены карточки без комиссионного вознаграждения.

Для клиентов, участвующих в программе «Белавиа-Лидер», программа будет подключена на тех же условиях на новую либо действующую карту Visa Gold по желанию клиента без взимания комиссии.