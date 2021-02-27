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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПРК № 401 В БРЕСТЕ
13:25 01.03.2021
ЗАО «БТА Банк» c 1 марта 2021 года приостанавливает работу приходно-расходной кассы 401 в ЦБУ «Брестская дирекция» в Бресте (ул. Ленина, 48). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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