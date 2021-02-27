ОАО «Паритетбанк» 1 марта 2021 года обновляет программное обеспечение для бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по окончании банковского дня в системе дистанционного банковского обслуживания eParitet для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет действовать новая версия программного обеспечения для использования ключа электронной цифровой подписи (LDD).

С инструкцией по установке новой версии LDD можно ознакомиться по ссылке.