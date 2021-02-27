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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК 1 МАРТА ОБНОВЛЯЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
12:49 01.03.2021
ОАО «Паритетбанк» 1 марта 2021 года обновляет программное обеспечение для бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по окончании банковского дня в системе дистанционного банковского обслуживания eParitet для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет действовать новая версия программного обеспечения для использования ключа электронной цифровой подписи (LDD).
С инструкцией по установке новой версии LDD можно ознакомиться по ссылке.
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