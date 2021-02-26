С 1 марта для владельцев карточек Mastercard всех банков Беларуси начинает работать сервис оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Беларусбанка.

Ранее презентованный Беларусбанком инновационный проект «Смотри и проходи» позволяет осуществлять аутентификацию пассажиров и оплату проезда в режиме реального времени не больше чем за две секунды.

Для оплаты проезда в метро всего лишь нужно посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько простых шагов. В частности, скачать и установить приложение М-банкинг «Беларусбанка», выбрать вкладку «Смотри и проходи» и сфотографировать свое лицо перед поездкой.

«При переходе через турникет биометрическая система считает ваши черты лица, а с платежной карточки спишется оплата. Важно, что воспользоваться новой услугой могут клиенты любого банка нашей страны. Для этого с помощью смс-банкинга добавьте свою карточку в приложение М-банкинга в любом инфокиоске «Беларусбанка», - отметили в пресс-службе финучреждения.

Подробнее о сервисе «Смотри и проходи» можно ознакомиться здесь. https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/31886/37195