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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЛАДЕЛЬЦЫ КАРТОЧЕК MASTERCARD МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД НА ТРЕХ СТАНЦИЯХ МЕТРО С ПОМОЩЬЮ БИОМЕТРИИ
11:20 01.03.2021
С 1 марта для владельцев карточек Mastercard всех банков Беларуси начинает работать сервис оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Беларусбанка.
Ранее презентованный Беларусбанком инновационный проект «Смотри и проходи» позволяет осуществлять аутентификацию пассажиров и оплату проезда в режиме реального времени не больше чем за две секунды.
Для оплаты проезда в метро всего лишь нужно посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько простых шагов. В частности, скачать и установить приложение М-банкинг «Беларусбанка», выбрать вкладку «Смотри и проходи» и сфотографировать свое лицо перед поездкой.
«При переходе через турникет биометрическая система считает ваши черты лица, а с платежной карточки спишется оплата. Важно, что воспользоваться новой услугой могут клиенты любого банка нашей страны. Для этого с помощью смс-банкинга добавьте свою карточку в приложение М-банкинга в любом инфокиоске «Беларусбанка», - отметили в пресс-службе финучреждения.
Подробнее о сервисе «Смотри и проходи» можно ознакомиться здесь. https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/31886/37195
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