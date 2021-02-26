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РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТ В ГРОДНО

10:38 01.03.2021 ЗАО «РРБ–Банк» с 1 марта 2021 года приостанавливает работу кассы № 1 пункта обмена валют № 1 в Гродно (пр-т Янки Купалы, 82а). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт обмена валют не будет работать по 4 марта включительно.