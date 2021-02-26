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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА УСЛУГА ПО ПЕРЕВОДУ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЛАРУСИ
09:44 01.03.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» временно приостановило услугу по переводу в иностранной валюте за пределы Беларуси» в системе «Сбербанк Онлайн».
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.
О восстановлении работоспособности сервиса банк сообщит дополнительно.
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