БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА УСЛУГА ПО ПЕРЕВОДУ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЛАРУСИ

09:44 01.03.2021 ОАО «БПС-Сбербанк» временно приостановило услугу по переводу в иностранной валюте за пределы Беларуси» в системе «Сбербанк Онлайн». Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ. О восстановлении работоспособности сервиса банк сообщит дополнительно.