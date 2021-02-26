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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ КАССУ № 20 В МИНСКОМ РАЙОНЕ
18:07 26.02.2021
ОАО «СтатусБанк» 1 марта 2021 года открывает кассу № 20 в Минском районе (Новодворский с/c, р-н д. Большое Стиклево. ТЦ «Яркий»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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