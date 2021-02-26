БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ КАССУ № 20 В МИНСКОМ РАЙОНЕ

18:07 26.02.2021 ОАО «СтатусБанк» 1 марта 2021 года открывает кассу № 20 в Минском районе (Новодворский с/c, р-н д. Большое Стиклево. ТЦ «Яркий»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.