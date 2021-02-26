БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК С 1 МАРТА ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ MONEY-BACK ПО РЯДУ КАРТОЧЕК

17:48 26.02.2021 ОАО "Технобанк" с 1 марта 2021 года изменяет условия по выплате вознаграждения money-back по ряду карточек. Как сообщили в пресс-службе банка, по карточкам ЗОЖ, GlobalCard, Masterсard Сберегательная минимальная сумма безналичной операции для начисления money-back составит 10 BYN/USD/EURO в зависимости от валюты счета.