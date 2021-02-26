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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК С 1 МАРТА ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ MONEY-BACK ПО РЯДУ КАРТОЧЕК
17:48 26.02.2021
ОАО "Технобанк" с 1 марта 2021 года изменяет условия по выплате вознаграждения money-back по ряду карточек.
Как сообщили в пресс-службе банка, по карточкам ЗОЖ, GlobalCard, Masterсard Сберегательная минимальная сумма безналичной операции для начисления money-back составит 10 BYN/USD/EURO в зависимости от валюты счета.
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