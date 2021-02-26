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РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПБУ № 1 В МИНСКЕ

17:22 26.02.2021 ЗАО «РРБ-Банк» c 26 февраля 2021 года приостанавливает работу пункта банковских услуг (ПБУ) № 1 в Минске (ул. Маяковского, 184/1. Червенский рынок в Лошице). Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ПБУ не будет работать по 28 февраля.