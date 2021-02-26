БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

16:13 26.02.2021 ЗАО «Альфа-Банк» с 26 февраля 2021 г. изменяет процентные ставки по некоторым вкладам в белорусских рублях. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 33 дня определена ставка на уровне 11,5% годовых, 367 дней – 13,3% годовых. По отзывному депозиту «Альфа-Клик/Вклад InSync» со сроком возврата 2 месяца – 12,0%, а по отзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата 6 месяцев – 12,5% годовых, 18 месяцев - 13,0% годовых. Процентная ставка по безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 100 дней – 17,0% годовых. По безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 2 месяца – 16,0% годовых; 5 месяцев - 17,2% годовых, 7 месяцев - 17,9% годовых, 13 месяцев - 15,0% годовых, 26 месяцев - 13,5% годовых. По безотзывному вкладу «Альфа-Гранд» со сроком возврата 8 месяцев ставка установлена в размере 16% годовых, 18 месяцев - 14,0% годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется.