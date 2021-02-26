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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ НОЧЬЮ 27 ФЕВРАЛЯ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ
15:16 26.02.2021
27 февраля 2021 года ночью будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании ОАО «Банковский процессинговый центр».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, с 03:00 до 04:30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании владельцев карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
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