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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕРМИНАЛЫ САМОИНКАССАЦИИ БПС-СБЕРБАНКА ПРИНИМАЮТ НАЛИЧНЫЕ БЕЗ КАРТЫ


12:41 26.02.2021

БПС-Сбербанк предложил бизнес-клиентам вносить наличные в устройства самообслуживания без карты.

Чтобы пройти идентификацию, достаточно указать логин и пароль.

На новую технологию перешли все банкоматы-ресайклеры и инфокиоски с купюроприемниками – их уже оснастили специальным программным комплексом для бескарточного доступа. Вносить выручку по-новому можно в Минске, всех областных и крупных районных центрах.

Идентификация подразумевает ввод логина и пароля непосредственно на терминале. Подключиться к сервису самоинкассации теперь можно через интернет. Достаточно в мобильном банке для бизнеса сформировать соответствующее заявление и отправить в банк. После его регистрации логин и пароль будет выслан на указанный в заявлении номер телефона.

«Апгрейд популярного сервиса упрощает жизнь бизнесу: мы предоставили возможность подключать услугу самоинкассации без посещения офиса, а вносить выручку теперь можно без использования карты, – пояснил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко. – При этом новый формат сервиса по-прежнему позволяет существенно оптимизировать расходы нашим клиентам: самоинкассация в два раза дешевле относительно аналогичных операций через кассу».

Деньги зачисляются на счет в режиме онлайн (суммы отобразятся на счете в те же сутки, если внести наличные до 21:00 рабочего дня). Их сразу же можно использовать для расчетов. В случае пополнения поздно вечером, после 21:00 или в выходные и праздники, средства станут доступны не позднее 9 утра ближайшего рабочего дня.

Сервис также дополнен новой опцией – назначение взносов теперь можно фиксируется не только в карт-чеках устройств, но и в выписках по счету. Это упрощает учет кассовых операций бизнес-клиентов.

«Спрос на самоинкассацию ежегодно растет. Так, только за прошедший год количество клиентов, использующих наш сервис, выросло на 70%, – отметил Дмитрий Войтушко. – Средний размер взноса через терминалы увеличился до 1500 рублей, а доля поступлений наличных на счета индивидуальных предпринимателей и юрлиц в формате самоинкассации превысила 20%. Сервис привносит дополнительный комфорт, оптимизирует затраты и экономит время. Это важные факторы для бизнеса наших клиентов, а значит, позитивная динамика сохранится и в будущем».

По данным БПС-Сбербанка, наибольшее распространение самоинкассация получила среди малого и микробизнеса. Более половины аудитории сервиса – это индивидуальные предприниматели. Многие вносят выручку по окончании банковского дня, пользуясь тем, что есть терминалы с круглосуточным доступом. Сеть устройств, поддерживающих сервис, включает 43 инфокиоска с купюроприемниками и 58 банкоматов-ресайклеров. Только в 2020 году их парк вырос в 2 раза.
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