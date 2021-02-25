ОАО «СтатусБанк» с 25 февраля 2021 года уменьшил минимальную сумму денежных переводов с 50 рублей до 1 рубля в сервисе переводов P2P.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, денежные переводы можно совершить на сайте банка. На карте, с которой совершается перевод, обязательно должна быть подключена услуга 3-D Secure (подключить ее можно в мобильном приложении банка).

При этом установлен ряд ограничений. Так, минимальная сумма операции должна составлять 1 белорусский рубль, максимальная сумма - 500 белорусских рублей, максимальная общая сумма переводов на одну карту в сутки - 2000 белорусских рублей (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода), максимальная общая сумма переводов на одну карту в течение 4-х суток - 3000 белорусских рублей (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода).

Банком-эмитентом карты, с которой осуществляется перевод, может взиматься комиссия за совершение операции.