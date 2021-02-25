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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОБЛЕГЧИЛ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ P2P С КАРТЫ НА КАРТУ
09:56 26.02.2021
ОАО «СтатусБанк» с 25 февраля 2021 года уменьшил минимальную сумму денежных переводов с 50 рублей до 1 рубля в сервисе переводов P2P.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, денежные переводы можно совершить на сайте банка. На карте, с которой совершается перевод, обязательно должна быть подключена услуга 3-D Secure (подключить ее можно в мобильном приложении банка).
При этом установлен ряд ограничений. Так, минимальная сумма операции должна составлять 1 белорусский рубль, максимальная сумма - 500 белорусских рублей, максимальная общая сумма переводов на одну карту в сутки - 2000 белорусских рублей (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода), максимальная общая сумма переводов на одну карту в течение 4-х суток - 3000 белорусских рублей (как на карту отправителя, так и на карту получателя перевода).
Банком-эмитентом карты, с которой осуществляется перевод, может взиматься комиссия за совершение операции.
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