30 марта 2021 года в очной форме пройдет очередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет заслушан отчет об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» в 2020 году, результаты самооценки Совета директоров, его членов и внутренней оценки правления.

Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли ОАО «БНБ-Банк» за 2020 год, а также о дивидендах за прошлый год.

Планируется избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «БНБ-Банк».

Акционеры также определятся с размером вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

Помимо этого, будут внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «БНБ-Банк».