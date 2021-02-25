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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БНБ-БАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
18:00 25.02.2021
30 марта 2021 года в очной форме пройдет очередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет заслушан отчет об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» в 2020 году, результаты самооценки Совета директоров, его членов и внутренней оценки правления.
Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли ОАО «БНБ-Банк» за 2020 год, а также о дивидендах за прошлый год.
Планируется избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «БНБ-Банк».
Акционеры также определятся с размером вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
Помимо этого, будут внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «БНБ-Банк».
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