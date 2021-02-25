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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ДКБО
17:23 25.02.2021
С 1 марта 2021 года в ЗАО «Альфа-Банк» вступят в силу изменения в перечне вознаграждений и ДКБО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, я в перечне вознаграждений исключен пункт о размере начисления баллов в рамках программы лояльности по картам Wargaming.
В ДКБО внесены изменения в условия договора, регламентирующие работу (сбор, обработку, накопление, хранение, передачу (предоставление) с персональными данными клиента, а также в условия бонусной программы по картам Wargaming.
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