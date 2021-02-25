ОАО «Белагропромбанк» в 2020 году оказало кредитную поддержку агроусадьбам на общую сумму Br340 тыс. Об этом сообщил директор департамента корпоративного бизнеса банка Андрей Джумков 24 февраля на пресс-конференции по вопросам агротуризма.

«За 2020 год Белагропромбанк оказал кредитную поддержку агроусадьбам на общую сумму Br340 тыс. Всего за время действия указа «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» льготными кредитами в Белагропромбанке воспользовались 618 физических лиц и 17 фермерских хозяйств на общую сумму порядка Br8 млн», – рассказал Андрей Джумков, которого цитирует пресс-служба банка.

По его словам, примечательно, что некоторые из владельцев агроусадеб, которым в свое время предоставлял кредиты Белагропромбанк, сейчас обращаются в финансово-кредитное учреждение уже в качестве фермеров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы хозяева агроусадеб находили возможность производства сельхозпродукции. Мы видим за этим будущее», - отметил банкир.

Он подчеркнул, что Белагропромбанк не только выдает льготные кредиты агроусадьбам, но и активно занимается продвижением и поддержкой агротуризма и сектора малого и среднего бизнеса в регионах, а также поддерживает развитие инновационных технологий в сфере сельского хозяйства и производства экологически чистой продукции.

Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней транспортные ограничения, белорусские агроусадьбы за 2020 год приняли более 430 тысяч туристов, преимущественно из Беларуси. Число агроусадеб в стране за прошлый год даже выросло на 6% и составило 2936.