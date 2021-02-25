ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК В 2020 ГОДУ ОКАЗАЛ КРЕДИТНУЮ ПОДДЕРЖКУ АГРОУСАДЬБАМ НА BR340 ТЫС.


16:28 25.02.2021

ОАО «Белагропромбанк» в 2020 году оказало кредитную поддержку агроусадьбам на общую сумму Br340 тыс. Об этом сообщил директор департамента корпоративного бизнеса банка Андрей Джумков 24 февраля на пресс-конференции по вопросам агротуризма.

«За 2020 год Белагропромбанк оказал кредитную поддержку агроусадьбам на общую сумму Br340 тыс. Всего за время действия указа «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» льготными кредитами в Белагропромбанке воспользовались 618 физических лиц и 17 фермерских хозяйств на общую сумму порядка Br8 млн», – рассказал Андрей Джумков, которого цитирует пресс-служба банка.

По его словам, примечательно, что некоторые из владельцев агроусадеб, которым в свое время предоставлял кредиты Белагропромбанк, сейчас обращаются в финансово-кредитное учреждение уже в качестве фермеров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы хозяева агроусадеб находили возможность производства сельхозпродукции. Мы видим за этим будущее», - отметил банкир.

Он подчеркнул, что Белагропромбанк не только выдает льготные кредиты агроусадьбам, но и активно занимается продвижением и поддержкой агротуризма и сектора малого и среднего бизнеса в регионах, а также поддерживает развитие инновационных технологий в сфере сельского хозяйства и производства экологически чистой продукции.

Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней транспортные ограничения, белорусские агроусадьбы за 2020 год приняли более 430 тысяч туристов, преимущественно из Беларуси. Число агроусадеб в стране за прошлый год даже выросло на 6% и составило 2936.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2021
валюта курс
EUR 3.1684
USD 2.6036
RUB 3.5310
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1755 +0.0071
USD 2.6020 -0.0016
RUB 3.5411 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1750 3.1800
USD 2.6010 2.6050
RUB 3.5320 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2200 1.2240
EUR/RUB 89.8000 90.2000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте