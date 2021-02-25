ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДОСТИГ $1,7 МЛРД, ИЛИ 3,2% К ВВП


15:07 25.02.2021

Отток капитала из Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил $1,7 млрд, что составляет 3,2% к ВВП. Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года приток капитала в виде заимствований на внешних рынках составил $1,8 млрд, или 3,2% к ВВП.

Объем реальных прямых инвестиций январь-ноябрь 2020 года составил $200 млн.

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,2 млрд. При этом реинвестированные доходы составили $1 млрд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2021
валюта курс
EUR 3.1684
USD 2.6036
RUB 3.5310
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1755 +0.0071
USD 2.6020 -0.0016
RUB 3.5411 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1750 3.1800
USD 2.6010 2.6050
RUB 3.5320 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2200 1.2240
EUR/RUB 89.8000 90.2000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте