Отток капитала из Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил $1,7 млрд, что составляет 3,2% к ВВП. Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года приток капитала в виде заимствований на внешних рынках составил $1,8 млрд, или 3,2% к ВВП.

Объем реальных прямых инвестиций январь-ноябрь 2020 года составил $200 млн.

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,2 млрд. При этом реинвестированные доходы составили $1 млрд.