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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДОСТИГ $1,7 МЛРД, ИЛИ 3,2% К ВВП
15:07 25.02.2021
Отток капитала из Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил $1,7 млрд, что составляет 3,2% к ВВП. Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка.
Для сравнения: за аналогичный период 2019 года приток капитала в виде заимствований на внешних рынках составил $1,8 млрд, или 3,2% к ВВП.
Объем реальных прямых инвестиций январь-ноябрь 2020 года составил $200 млн.
Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,2 млрд. При этом реинвестированные доходы составили $1 млрд.
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