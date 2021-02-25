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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПОЛУЧИЛ НОВУЮ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ ОТ ОДНОГО ИЗ АКЦИОНЕРОВ
12:58 25.02.2021
ОАО «Белгазпромбанк» и Банк ГПБ (АО) подписали соглашение об открытии Белгазпромбанку долгосрочной кредитной линии на 60 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, эти средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси.
«Новая кредитная линия, полученная от одного из основных акционеров банка, расширяет возможности ОАО «Белгазпромбанк» по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему кредитную поддержку на привлекательных условиях», - отметили в пресс-службе.
Банк ГПБ (АО) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает 3 место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк ГПБ (АО) наряду с ПАО «Газпром» является одним из ключевых акционеров ОАО «Белгазпромбанк», доля каждого из которых в уставном фонде банка составляет 49,82%.
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