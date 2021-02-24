Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-ноябрь 2020 года составило $33,9 млн, или 0,1% к ВВП. Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка.

Согласно информации, сальдо первичных доходов за январь-ноябрь 2020 г. сформировалось с дефицитом в размере $2,5 млрд.

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $0,5 млрд против 0,9 млрд долларов США за январь-ноябрь 2019 г.