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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2020 ГОДА СОСТАВИЛО $33,9 МЛН
11:39 25.02.2021
Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-ноябрь 2020 года составило $33,9 млн, или 0,1% к ВВП. Об этом говорится в Аналитическом обозрении Нацбанка.
Согласно информации, сальдо первичных доходов за январь-ноябрь 2020 г. сформировалось с дефицитом в размере $2,5 млрд.
По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $0,5 млрд против 0,9 млрд долларов США за январь-ноябрь 2019 г.
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