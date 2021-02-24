ЗАО «Идея Банк» с 1 марта 2021 года изменяет процентные ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по инвестиционным кредитам, кредитам в текущую деятельность, быстрым кредитам, а также по кредитам на специальных условиях составит 12,90% годовых (по сравнению с 11,76% годовых по 28 февраля 2021 года).

Процентная ставка по овердрафту составит 12,90% годовых (по сравнению с 11,76% годовых по 28 февраля 2021 года).