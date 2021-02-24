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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТОКЕНЫ ОДО «БЕЛСЕПТ» ПОЯВИЛИСЬ НА ИНВЕСТПЛАТФОРМЕ БАНКА БЕЛВЭБ
18:00 24.02.2021
Криптоплатформа FINSTORE.BY, участник холдинга Банка БелВЭБ выпустила токены для ОДО «Белсепт» – крупнейшего белорусского разработчика, производителя и поставщика универсальных композиционных дезинфицирующих, стерилизующих и моющих средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на платформе FINSTORE.by размещен выпуск токенов компании «Белсепт» объемом 500 тыс. долларов США со ставкой дохода 10% годовых сроком на2 года и ежемесячной выплатой дохода. Покупатели токенов, при необходимости, через полгода могут досрочно обратиться к эмитенту токенов за возвратом вложенных средств.
Финансовые средства от реализации токенов предполагается направить на строительство собственного производственно-складского комплекса, который позволит ОДО «Белсепт» более динамично развиваться на собственных площадях.
ОДО «Белсепт» осуществляет деятельность с 2015 года. Поставляет свою продукцию как на внутренний рынок страны, так и на внешний (Казахстан, Украина, Кыргызстан, Узбекистан).
Продукцию компании используют в организациях системы здравоохранения различного типа, учреждениях образования, спорта и туризма, а также общественного питания, объектах коммунально-бытовой сферы и других.
В условиях мирового снижения экономической активности, вызванной в том числе COVID-19, ОДО «Белсепт» существенно нарастило объемы производимой продукции для профилактической дезинфекции, укрепив свои позиции на внутреннем и внешних рынках.
Инвестиционная платформа FINSTORE.BY действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.
Сервис доступен из любой точки мира 24 часа в день 7 дней в неделю. Приобретать токены, выпущенные на площадке Банка БелВЭБ, вправе как физические, так и юридические лица Республики Беларусь.
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