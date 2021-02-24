Банк ВТБ изменяет размеры процентных ставок по вкладам в белорусских рублях и иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении депозита в белорусских рублях сроком на 95 дней процентная ставка повышена сразу на 5,4%. Теперь она составляет 18,70% годовых по оффлайн-депозитам и 18,80% годовых при заключении онлайн-договоров.

При оформлении депозита на 24 месяца и на 3 года ставки повышены на 0,6% и 1,8% соответственно и составят 13,30% годовых на срок 732 дня, 13,40% годовых на срок 3 года по договорам, заключенным при обращении в офисы банка. На аналогичные сроки по депозитным договорам, заключенным в режиме онлайн ставки выше на 0,10% и составят 13,40% и 13,50% годовых соответственно.

В соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам в белорусских рублях снижаются отдельные процентные ставки по безотзывным и отзывным депозитам. При оформлении безотзывных оффлайн-депозитов сроком на 35 дней ставка составит 9,50% годовых, при оформлении онлайн - 9,60% годовых.

При оформлении вклада сроком на 395 дней ставки составят 13,10% годовых для оффлайн-депозитов и 13,20% годовых для онлайн-вкладов.

Ставки по отзывным депозитам в белорусских рублях на сроки 95 дней, 190 дней, 395 дней и 3 года составят 10,50%, 10,40%, 10,20% и 9,90% годовых соответственно.

Повышаются ставки в российских рублях по отзывным депозитам на 0,2% и теперь на все продуктовые сроки они составят 1,90% годовых. Незначительно (на 0,1 п.п.) снижаются ставки по безотзывным депозитам со сроками размещения 395 дней, 732 дня и 3 года и теперь составят 4,30% (оффлайн-размещение) и 4,40% годовых (онлайн-размещение).

Максимальную ставку доходности по депозитам в долларах США возможно получить при онлайн размещении безотзывного депозита сроком на 3 года - 2,20% годовых.

На иные сроки ставки онлайн депозитов составят: на 95 дней - 0,50% годовых, на 190 дней – 0,60% годовых, на 395 дней - 2,00 % годовых, на 732 дня – 2,10% годовых.

При оффлан размещении на сроки до 1 года ставки ниже на 0,1 п.п. и составляют: на 95 дней - 0,40% годовых, на 190 дней – 0,50% годовых.

При оффлайн-размещении депозитов на сроки свыше 1 года ставки ниже на 0,2 п.п. в сравнении с онлайн-депозитами и составляют: на 395 дней - 1,80 % годовых, на 732 дня – 1,90% годовых, на 3 года – 2,0% годовых.