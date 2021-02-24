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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ ДО 28,9%
17:18 24.02.2021
ЗАО «МТБанк» с 23 февраля 2021 г. снизил на 10,1% ставки по популярным потребительским кредитам «Еще больше» и «Проще простого».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ставки составляют 28,9% годовых.
Срок обоих кредитов – до 7 лет, что делает платежи максимально подходящими под любой бюджет. Оформляют кредиты без справок, залога и поручителей в любом отделении МТБанка по работе с физическими лицами. Деньги переводятся на карту, которая выпускается бесплатно.
Погашать кредит можно любым удобным способом: через ЕРИП, интернет-банк, мобильное приложение «Мой банк», а также в отделениях МТБанка, инфокиосках банков Беларуси или терминалах РУП «Белпочта».
Досрочное погашение не предполагает взимание штрафов и комиссий.
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