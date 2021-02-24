С 3 марта 2021 года вступают в силу изменения в условия предоставления ОАО «Белгазпромбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются наличия согласия клиента на изготовление банком копий документа, удостоверяющего личность, и иных документов клиента.

Внесены соответствующие изменения в форму заявления о присоединении к условиям предоставления ОАО «Белгазпромбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам, а также правки редакционного характера.

С изменениями можно ознакомиться на сайте банка.