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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 3 МАРТА В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ
16:47 24.02.2021
С 3 марта 2021 года вступают в силу изменения в условия предоставления ОАО «Белгазпромбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются наличия согласия клиента на изготовление банком копий документа, удостоверяющего личность, и иных документов клиента.
Внесены соответствующие изменения в форму заявления о присоединении к условиям предоставления ОАО «Белгазпромбанк» брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам, а также правки редакционного характера.
С изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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