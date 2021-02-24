Годовое общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» состоится в Минске 26 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о годовом отчете и годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк», а также о выплате дивидендов по итогам работы финансового учреждения за 2020 год.

Кроме того, планируется внести изменения и дополнения в устав ОАО «БПС-Сбербанк», избрать новых членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, определить размер вознаграждений и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей в 2020 году предыдущим членам.