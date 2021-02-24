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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БПС-СБЕРБАНКА СОСТОИТСЯ 26 МАРТА
15:53 24.02.2021
Годовое общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» состоится в Минске 26 марта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о годовом отчете и годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк», а также о выплате дивидендов по итогам работы финансового учреждения за 2020 год.
Кроме того, планируется внести изменения и дополнения в устав ОАО «БПС-Сбербанк», избрать новых членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, определить размер вознаграждений и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей в 2020 году предыдущим членам.
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