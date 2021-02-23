ЗАО «РРБ-Банк» с 5 марта 2021 года изменяет плату за операции с платежными карточками и условия начисления процентов money-back.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по дебетовым банковским платежным карточкам Visa Platinum не будет браться плата за выдачу наличных денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте в устройствах банков-участников системы Visa International на территории Беларуси.

По банковским платежным карточкам Visa Gold и Visa Platinum исключается начисление процентов money-back.

Подробная информация об обновленных условиях начисления процентов money-back будет размещена в соответствующем разделе корпоративного сайта банка.