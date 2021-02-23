ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ БЕЛГАЗПРОМБАНКА НА УРОВНЕ «B» С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ


12:49 24.02.2021

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Белгазпромбанка на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, соответствующем суверенному рейтингу Республики Беларусь – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «B».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз «Негативный».

В отчете Fitch Ratings в качестве основных драйверов рейтинга указаны восстановление операционного контроля над ОАО «Белгазпромбанк» со стороны его основных акционеров – ПАО «Газпром» (BBB/Прогноз «Стабильный») и Банка ГПБ (АО) (BBB-/Прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,82% в уставном фонде банка, и, как следствие, снятие неопределенности относительно доступа банка к финансовым ресурсам материнской компании.

Также отмечено прекращение оттоков депозитов и сохранение ОАО «Белгазпромбанк» достаточного запаса ликвидных активов. Банку удалось сохранить качество кредитного портфеля, который традиционно демонстрировал более высокую устойчивость по сравнению с кредитными портфелями конкурентов.

Благодаря обеспечению сбалансированной структуры активов и пассивов банка и прибыльной деятельности по итогам года ОАО «Белгазпромбанк» обеспечен достаточный запас нормативного капитала: показатель норматива достаточности нормативного капитала составил 17,9% при установленном регулятором минимальном значении 12%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
валюта курс
EUR 3.1623
USD 2.6006
RUB 3.5054
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1623 +0.0141
USD 2.6007 +0.0044
RUB 3.5055 +0.02
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1640 3.1670
USD 2.6020 2.6050
RUB 3.5220 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2180
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 73.8500 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте