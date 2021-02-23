|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ БЕЛГАЗПРОМБАНКА НА УРОВНЕ «B» С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
12:49 24.02.2021
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Белгазпромбанка на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, соответствующем суверенному рейтингу Республики Беларусь – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «B».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз «Негативный».
В отчете Fitch Ratings в качестве основных драйверов рейтинга указаны восстановление операционного контроля над ОАО «Белгазпромбанк» со стороны его основных акционеров – ПАО «Газпром» (BBB/Прогноз «Стабильный») и Банка ГПБ (АО) (BBB-/Прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,82% в уставном фонде банка, и, как следствие, снятие неопределенности относительно доступа банка к финансовым ресурсам материнской компании.
Также отмечено прекращение оттоков депозитов и сохранение ОАО «Белгазпромбанк» достаточного запаса ликвидных активов. Банку удалось сохранить качество кредитного портфеля, который традиционно демонстрировал более высокую устойчивость по сравнению с кредитными портфелями конкурентов.
Благодаря обеспечению сбалансированной структуры активов и пассивов банка и прибыльной деятельности по итогам года ОАО «Белгазпромбанк» обеспечен достаточный запас нормативного капитала: показатель норматива достаточности нормативного капитала составил 17,9% при установленном регулятором минимальном значении 12%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 24.02.2021
Конвертация в банках
на 24.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте