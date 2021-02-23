Австрийский Raiffeisen Bank International опроверг информацию о намерении продать Приорбанк. Об этом говорится в сообщении Приорбанка.

«Raiffeisen Bank International и Приорбанк хотели бы подчеркнуть, что информация, опубликованная на портале Infobank, а также в одном из телеграм-каналов не соответствует действительности», - отмечается в опубликованном на сайте финучреждения сообщении.

RBI не проводит переговоров относительно продажи дочернего банка в Беларуси, а также не предоставляет полномочия третьей стороне на подобные действия.

«Несмотря на некоторые ограничения, финансовые результаты Приорбанка остаются на высоком уровне, а белорусский рынок по-прежнему обеспечивает значительную прибыль и сохраняет потенциал для дальнейшего роста», - отмечается в сообщении.