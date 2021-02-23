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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
RAIFFEISEN ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДАЖЕ ПРИОРБАНКА
11:41 24.02.2021
Австрийский Raiffeisen Bank International опроверг информацию о намерении продать Приорбанк. Об этом говорится в сообщении Приорбанка.
«Raiffeisen Bank International и Приорбанк хотели бы подчеркнуть, что информация, опубликованная на портале Infobank, а также в одном из телеграм-каналов не соответствует действительности», - отмечается в опубликованном на сайте финучреждения сообщении.
RBI не проводит переговоров относительно продажи дочернего банка в Беларуси, а также не предоставляет полномочия третьей стороне на подобные действия.
«Несмотря на некоторые ограничения, финансовые результаты Приорбанка остаются на высоком уровне, а белорусский рынок по-прежнему обеспечивает значительную прибыль и сохраняет потенциал для дальнейшего роста», - отмечается в сообщении.
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