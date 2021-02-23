ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 марта 2021 года изменяет стоимость отдельных операций и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт 1.35 главы 1 «Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов» дополнен услугой «Направление в АИС ИДО в виде электронных документов заявлений на отзыв/приостановление платежных требований на бесспорное взыскание денежных средств на основании исполнительных документов».

Глава 1 «Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов» дополнена пунктом 1.36 «Направление в АИС ИДО запроса на предоставление информации о неисполненных денежных обязательствах в АИС ИДО, поступившего в электронном виде».

Изменена также стоимость пакетов услуг «Бизнес-Универсал» и «Бизнес-Класс» для корпоративных клиентов.