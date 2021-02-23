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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КОЛИЧЕСТВО НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРЕВЫСИЛО 1,1 МЛН


09:42 24.02.2021

Количество эмитированных ОАО «Белинвестбанк» находящихся в обращении платежных карточек превысило 1115,5 тыс. штук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 1 января 2021 года сеть точек продаж банка насчитывает 6 региональных дирекций, Главное операционное управление и 25 центров банковских услуг. Обслуживание клиентов осуществляют также 59 удаленных рабочих мест.

Эквайринговая сеть банка на 1 января 2021 года включает 517 банкоматов, 133 инфокиоска и более 12,8 тыс. единиц платежного оборудования в более чем 9,8 тыс. торгово-сервисных предприятиях.

Развитие сферы услуг, основанное на использовании карточных технологий, современных систем дистанционного банковского обслуживания, единого расчетного и информационного пространства продолжается.
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