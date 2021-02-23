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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 31 МАРТА
17:51 23.02.2021
31 марта 2021 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк», созываемого по инициативе Совета директоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределить прибыль ЗАО «РРБ-Банк» за 2020 год.
Кроме того, акционеры изберут членов Совета директоров и назначат им выплаты вознаграждения, а также определятся с выбором ревизора ЗАО «РРБ-Банк».
Помимо этого, на собрании пойдет речь о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2020 года, о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году, о ходе реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» на 2019-2021 гг. по итогам 2020 года, о выплате годового бонуса по итогам работы за прошлый год.
В повестку дня собрания также включены вопросы о результатах проведения внутренней оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «РРБ-Банк», самооценки эффективности деятельности Совета директоров и внутренней оценки эффективности деятельности правления финучреждения.
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