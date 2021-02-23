31 марта 2021 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк», созываемого по инициативе Совета директоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределить прибыль ЗАО «РРБ-Банк» за 2020 год.

Кроме того, акционеры изберут членов Совета директоров и назначат им выплаты вознаграждения, а также определятся с выбором ревизора ЗАО «РРБ-Банк».

Помимо этого, на собрании пойдет речь о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2020 года, о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году, о ходе реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» на 2019-2021 гг. по итогам 2020 года, о выплате годового бонуса по итогам работы за прошлый год.

В повестку дня собрания также включены вопросы о результатах проведения внутренней оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «РРБ-Банк», самооценки эффективности деятельности Совета директоров и внутренней оценки эффективности деятельности правления финучреждения.