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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ БАНКОВСКОГО ДНЯ ДЛЯ ЮРЛИЦ


17:18 23.02.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» в целях повышения уровня клиентского сервиса с 24 февраля 2021 года увеличивает время окончания банковского дня для юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в предпраздничные дни время окончания банковского дня сокращается на один час (за исключением банковского дня, установленного для электронных платежных поручений со статусом «мгновенный»).

СПРАВКА: электронные платежные поручения со статусом «мгновенный», поступившие в период времени:

с 0:00 текущего рабочего дня до начала операционного дня, отражаются на счетах бухгалтерского учета текущим операционным днем;

с 22:00 до 24:00 текущего рабочего дня, отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем операционном дне;

поступившие в дни, не являющиеся рабочими днями, отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем операционном дне.
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