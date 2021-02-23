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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ БАНКОВСКОГО ДНЯ ДЛЯ ЮРЛИЦ
17:18 23.02.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» в целях повышения уровня клиентского сервиса с 24 февраля 2021 года увеличивает время окончания банковского дня для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в предпраздничные дни время окончания банковского дня сокращается на один час (за исключением банковского дня, установленного для электронных платежных поручений со статусом «мгновенный»).
СПРАВКА: электронные платежные поручения со статусом «мгновенный», поступившие в период времени:
с 0:00 текущего рабочего дня до начала операционного дня, отражаются на счетах бухгалтерского учета текущим операционным днем;
с 22:00 до 24:00 текущего рабочего дня, отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем операционном дне;
поступившие в дни, не являющиеся рабочими днями, отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем операционном дне.
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