БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК С 1 МАРТА ПРЕКРАЩАЕТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ СМС-БАНКИНГ

16:54 23.02.2021 ОАО «Паритетбанк» прекращает с 1 марта 2021 года предоставление услуги СМС-банкинг (осуществление операций посредством USSD-запросов). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, необходимые банковские операции можно совершить в мобильном приложении и интернет-банкинге Paritetbank. Услуга СМС-оповещение будет по-прежнему доступна.