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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБМЕННЫЙ ПУНКТ БТА БАНКА В ГОМЕЛЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 26 ФЕВРАЛЯ
15:36 23.02.2021
До 26 февраля не будет работать обменный пункт № 1 Центра банковских услуг «Гомельская дирекция» ЗАО «БТА Банк» (ул. Советская, д. 87).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник должен заработать 26 февраля после 11:00.
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