БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОБМЕННЫЙ ПУНКТ БТА БАНКА В ГОМЕЛЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 26 ФЕВРАЛЯ

15:36 23.02.2021 До 26 февраля не будет работать обменный пункт № 1 Центра банковских услуг «Гомельская дирекция» ЗАО «БТА Банк» (ул. Советская, д. 87). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник должен заработать 26 февраля после 11:00.